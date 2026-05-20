Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Konya'daki cezaevinden kaçan 3 hükümlü Kütahya'da yakalandı

        Konya'daki cezaevinden kaçan 3 hükümlü Kütahya'da yakalandı

        Konya'daki bir cezaevinden firar eden ve otostop yaparak Kütahya'ya kadar gelen 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 18:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki cezaevinden kaçan 3 hükümlü Kütahya'da yakalandı

        Konya'daki bir cezaevinden firar eden ve otostop yaparak Kütahya'ya kadar gelen 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Otobüs Terminali'nde yaptığı çalışmada, durumlarından şüphelenilen G.C.E. (27), T.B. (26) ve B.S'yi (26) gözaltına aldı.

        Bu kişilerin yapılan sorgulamalarında, 4 gün önce Konya'daki cezaevinden kaçtıkları ve otostop yaparak Kütahya'ya kadar geldikleri belirlendi.

        Polis merkezine götürülen G.C.E'nin 7 suç kaydı ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.B'nin 5 suç kaydı ve 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası, B.S'nin ise 16 suç kaydı ve 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Altıntaş'ta özel öğrenciler ekip araçlarıyla ilçeyi gezdi
        Altıntaş'ta özel öğrenciler ekip araçlarıyla ilçeyi gezdi
        Şaphane'de üzüm bağlarında hastalık ve kiraz sineği tuzak kontrolleri
        Şaphane'de üzüm bağlarında hastalık ve kiraz sineği tuzak kontrolleri
        Hisarcık'ta geleneksel matrak oyunu büyük ilgi gördü
        Hisarcık'ta geleneksel matrak oyunu büyük ilgi gördü
        Gediz'de referans parsel tespit çalışmaları
        Gediz'de referans parsel tespit çalışmaları
        Kütahya Canlı Hayvan Pazarı dualarla açıldı
        Kütahya Canlı Hayvan Pazarı dualarla açıldı
        Tavşanlı'da 19 Mayıs futbol turnuvası gerçekleşti
        Tavşanlı'da 19 Mayıs futbol turnuvası gerçekleşti