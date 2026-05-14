        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da "16. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" başladı

        Kütahya'da bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Kütahya Valisi Musa Işın, Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin 306 bin hektarlık tarım alanıyla önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Geçen hafta Domaniç, Altıntaş ve merkezde çiftçilerle bir araya geldiğini anımsatan Işın, şunları kaydetti:

        "Sadece IPARD kapsamında çiftçilerimize 732 milyon liralık destek veriyoruz. Ayrıca hükümetimiz tarafından da geçen sene 1 milyar 100 milyon liralık bir destekleme varken, inşallah bu sene bu rakam çok daha yükseklerde olacaktır. Bir taraftan termal sularımızı tarımda kullanmaya başladık. Simav'da Sera Organize Bölgesi'ni kurduk. İnşallah ekim ya da kasım aylarında ürün almaya başlayacağız. Aslanapa'da yine 1000 dekar üzerine hayvancılık organize bölgesi kuruyoruz.”

        Tarımla uğraşan kadın kooperatiflerini de desteklediklerini aktaran Işın, İl Özel İdaresi bütçesiyle üreticilere küçükbaş hayvan desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Işın, devlet olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen herkese destek olduklarını belirterek, "Önemli olan bizim toprağımızı işleyebilmemizdir, tarımsal faaliyetlerde bulunabilmemizdir. Bu çok kıymetlidir ve çok değerlidir." dedi.

        Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da çeşitli kurumların destek verdiği fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

        Açılışta Kütahya Belediye Başkan Vekili Ejderhan Gezer ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Yasin Özçam da konuşma yaptı.

        Açılışın ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar stantları gezdi.

        Fuar, 17 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

