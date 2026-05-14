Kütahya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kütahya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. H.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 13. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden S.A. yönetimindeki 16 P 2794 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de V.Ç'nin kullandığı 43 RD 137 plakalı otomobili çarptı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan E.A. ile S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

