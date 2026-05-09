Kütahya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kütahya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. M.K. idaresindeki 43 AEZ 941 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı önünde E.T. yönetimindeki 43 ET 449 plakalı otomobil ile Ö.N'nin kullandığı 43 ACA 769 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

