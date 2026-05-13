        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da 5 kişilik araca 8 kişi binen üniversite öğrencilerinin polisle gülümseten diyaloğu

        Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu 5 kişilik otomobilden 8 üniversite öğrencisi indi. Gençlerle polis arasında yaşanan gülümseten diyaloglar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:37 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi, Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde bir otomobili durdurdu.

        Polisin araçtakilerin aşağı inmesini istemesi üzerine otomobil sürücüsü genç, "Ağabey, kimliklerimizi versek yeterli olur mu? Arabaya zor binmiştik." diye cevap verdi.

        Polisin yeniden uyarması üzerine, 5 kişilik otomobilden 8 genç indi. Gençlerin üniversite öğrencisi oldukları ve yakındaki mesire alanında yaptıkları piknikten döndükleri öğrenildi.

        Otomobilden inen gençler ile polis memurları arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

        Polis memurları, gençlere bu şekilde yolculuk yapmanın güvenli olmayacağını belirtti. Bunun üzerine otomobilde koltuk sayısına göre fazla olan 3 genç yola yaya olarak devam ederken, diğer 5 genç yeniden araca bindi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

