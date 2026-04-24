Kütahya'da "Aizanoi-Taşın Hafızası Müzikali" sahnelendi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nin binlerce yıllık serüveni, "Aizanoi-Taşın Hafızası Müzikali" ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Kütahya YÖREFADER Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, antik kentin tarihi dokusunu ve kültürel birikimini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla hazırlanan eserin gala özel gösterimi, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



Özgür Yiğit'in yazıp yönettiği müzikal, yaklaşık 90 kişilik dev bir ekibin aylar süren hazırlığı sonucu izleyicilerle buluştu.



Gösteride antik kentte hüküm sürmüş Friglerden Roma medeniyetine, Çavdar Tatarlarından Germiyanoğullarına, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan geniş tarihsel süreç, koreografik danslar, müzik ve tiyatral performanslarla harmanlanarak anlatıldı.



Aizanoi'nin sadece taş yığını değil yaşayan hafıza olduğunun vurgulandığı müzikalde özellikle dönemin sosyal yaşamını ve geçiş dönemlerini yansıtan sahneler seyircilerden alkış aldı.



Salonu tamamen dolduran sanatseverler, görsel şölen eşliğinde Anadolu'nun kadim geçmişine tanıklık etti.

