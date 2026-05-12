Kütahya'da "Beyaz Giyin, Farkındalığa Adım At" etkinliği gerçekleştirildi

Kütahya'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Beyaz Giyin, Farkındalığa Adım At" etkinliği düzenlendi.



Çinikent Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler ile davetliler beyaz kıyafetlerle katıldı.



Okul Müdürü Ersin Bintez, Engelliler Haftası'nı okullarında eğitim gören öğrencilerle birlikte kutladıklarını söyledi.



Hafta dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak istediklerini de belirten Bintez, "Bizler engellilerimizle birlikte bu hafta için hazırlıklar yaptık. Öğrencilerimiz öğretmenleri rehberliğinde resimler yaptı, objeler hazırladı. Bugün de bunun sergisini açtık. Ayrıca etkinlikler kapsamında bugün öğretmen ve öğrencilerimiz beyaz kıyafetler giyerek bir farkındalık oluşturdu." dedi.



Özel öğrenciler halk oyunu gösterisi sunduğu programda, gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı.



Programda ayrıca öğrencilerin hazırladıkları resimlerden oluşan sergi gezildi.

