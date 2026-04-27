Kütahya'da bir kişi Adranos Çayı kenarında ölü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 39 yaşındaki bir kişi Adranos Çayı kenarında ölü bulundu.



İlçeden geçen Adranos Çayı kenarında hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin evli ve bir çocuk babası Kadir Dönmez'e (39) ait olduğunu tespit etti.



Hayatını kaybettiği belirlenen Dönmez'in cesedi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

