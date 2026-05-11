        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş konserle anıldı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen konserle, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan merhum halk ozanı Neşet Ertaş anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Gediz'de gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan yöresel sanatçılar, usta ismin Türk halk müziğine damga vuran unutulmaz türkülerini seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar, sanatçılara eşlik ederek Ertaş'ın eserlerini hep bir ağızdan söyledi.

        Dernek Başkanı Yaşar Saygılı, yaptığı açıklamada, Anadolu kültürünü ve Neşet Ertaş’ın kendine has tarzını yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. Kültürel etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

        "Dernek olarak Neşet Ertaş’ın kendine has tarzını ve Anadolu kültürünü yansıtan ezgilerini yeniden gündeme getirmek istedik. Bu ezgilerin nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Burada sanatçılarımız ustanın eserlerini başarıyla yorumladılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca konsere ilgi gösteren vatandaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz."

        Program, yöresel sanatçıların performanslarının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
