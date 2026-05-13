        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Kütahya'da üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek ve fikri mülkiyet bilincini artırmak amacıyla düzenlenen "Fikrine Sahip Çık Patent Hackathon Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Destek Patent ve Gürok Grup işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde yapıldı.

        Yarışmada, Doç. Dr. Derya Berikten rehberliğindeki Damla Kaplan, Özgür Şen ve Şükran Günaydın'ın oluşturduğu MYCO-TECH takımı birinci, Prof. Dr. Fatih Şen rehberliğindeki Ebru Halvacı ve Zeynep Sude Baran'ın oluşturduğu SRG-BİOTECH takımı ikinci, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Savcı rehberliğindeki Ozan Yaşar Yılmaz ve Sıla Yıldız'ın oluşturduğu NEW INNOLİFE takımı ise üçüncü oldu.

        Törende konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, projelerin ve yenilikçi fikirlerin Türkiye'nin küresel gücüne katkı sağladığını vurguladı.

        Dünyadaki gelişmelerin, haklı olmanın yetmediğini aynı zamanda güçlü olmak gerektiğini gösterdiğini belirten Tekin, "Dünyada haklı olup zulme maruz kalanlar var. Güçlü olmamızın temel şartı, kendi kendimize yetmemizdir. Dışarıya bağlı kaldığımız sürece yeni dünya düzeninde yer bulamayız. Bu tür yarışmalar, bağımsızlık yolunda atılan önemli adımlardır." diye konuştu.

        DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Kahraman ise yarışmanın, akademik bilginin ekonomik değere dönüşmesi açısından kritik bir eşik olduğunu söyledi. Kahraman, patent kültürünün genç nesiller arasında yaygınlaşmasının Türkiye'nin geleceğine dair umutları güçlendirdiğini kaydetti.

        Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat da Kütahya'nın kendileri için bir inovasyon üssü olduğunu belirterek, "Sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap" vizyonunu gençlerle paylaşmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

        Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaman Karadeniz ise yarışmanın katma değerli üretim bilincini artıracağına dikkati çekti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından başarılı takımlara ödülleri takdim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

