        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in filoya yönelik saldırısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Grup adına açıklamalarda bulunan Kütahya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz, gemilere yapılan müdahaleyi "deniz korsanlığı" olarak nitelendirdi.

        Söz konusu müdahalenin Avrupa kıyılarına yakın uluslararası sularda gerçekleştiğine dikkati çeken Yılmaz, saldırının hukuki bir dayanağının olmadığını vurguladı.

        Saldırının sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını belirten Yılmaz, "Filoda sadece Müslümanlar değil, Hristiyan ve Musevi aktivistler de bulunmaktadır. Hepsinin ortak amacı işgalin bitmesi ve insani yardımın Gazze'ye ulaşmasıdır. İsrail, tekneleri durdurunca yardımı engelleyebileceğini, sesleri kısınca cinayetlerini gizleyebileceğini sanıyor ancak yanılıyorlar." dedi.

        Yılmaz, Gazze'deki can kaybının 80 bine yaklaştığını ifade ederek, uluslararası toplumun kınama mesajlarının ötesine geçmesi gerektiğini belirtti.

        İsrail'in "bir terör oluşumu gibi hareket ettiğini" savunan Yılmaz, siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımların devreye sokulması çağrısında bulundu.

        Yunanistan halkına da seslenen Yılmaz, "Avrupa kıyılarına yakın sularda yapılan bu saldırıya karşı, Yunan karasularında seyrine devam eden filoya destek için Yunan halkı sokaklara çıkmalıdır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kurtlar girdikleri ağılda 25 küçükbaş hayvanı telef etti
        Kütahya'da kurtlar girdikleri ağılda 25 küçükbaş hayvanı telef etti
        Kütahya'ya 500 odalı hastane müjdesi
        Kütahya'ya 500 odalı hastane müjdesi
        Devrilen ATV'nin altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Devrilen ATV'nin altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Hisarcık'ta devrilen ATV'in altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Hisarcık'ta devrilen ATV'in altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Kütahya'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Kütahyalı sporcu Güllüzar Nas Türkiye ikincisi oldu
        Kütahyalı sporcu Güllüzar Nas Türkiye ikincisi oldu