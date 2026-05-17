Kütahya'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alperen B. (20) yönetimindeki 43 ABM 646 plakalı otomobil, Okçu Mahallesi'nden Şehit Şekip Erdem Caddesi yönüne ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Alperen B. ile araçtaki Hamza Ö. (25), Bilal Hakan Ö. (19), Muhammed Can Aslan B. (17) ve Furkan Okayay (24), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Furkan Okayay, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.