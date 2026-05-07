Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da "Köklerden Geleceğe" resim sergisi konser etkinliği düzenlendi

        Kütahya'da "Köklerden Geleceğe" resim sergisi konser etkinliği düzenlendi

        Kütahya'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resimlerin yer aldığı sergi, kentin simgelerinden Çinili Vazo Meydanı'nda açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da "Köklerden Geleceğe" resim sergisi konser etkinliği düzenlendi

        Kütahya’da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resimlerin yer aldığı sergi, kentin simgelerinden Çinili Vazo Meydanı’nda açıldı.

        Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ile Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle yürütülen “Sakarya’dan Kütahya’ya, Köklerden Geleceğe” projesi kapsamında resim sergisi ile konser etkinliği ilgi gördü.

        Milli Eğitim Bakanlığının Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen projeyle oluşturulan ve lise öğrencilerinin, kendi şehirlerindeki tarihi alanları resmettikleri tablolar, Çinili Vazo çevresinde kurulan sergide sergilendi.

        Sergiyi ilgi ile gezen vatandaşlar eserleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

        Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Havva Çelik, gazetecilere, iki şehrin kültürlerini yansıtan çalışmaya ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Öğrencilerin çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ve böyle bir projenin ortaya çıktığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti: “Öğrencilerimiz gerçekten yetenekliler. Emeği geçen diğer öğretmen arkadaşlarımız, okul idaremiz, okul müdürlerimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz hepsine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz projeye dahil oldukları için çok mutlu ve heyecanlıydılar.”

        Projeyle Türk mimarisini yansıtmayı hedeflediklerini ifade eden Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mustafa Gönen de, “Bizim ve Kütahyalı öğrencilerimizin yaptığı toplam 30 eser oluştu. Projenin ilk ayağı burada görsel anlamda resim sergimizi açtık. Aynı şekilde 7, 8 ve 9 Haziran'da da biz Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarımızı Sakarya'da misafir edeceğiz. Projenin ikinci ayağı orada olacak.” diye konuştu.

        Proje kapsamında yine öğrencilerden oluşan koro konser dinletisi sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü

        Benzer Haberler

        Emet MYO'da Çocuk Gelişimi konferansı
        Emet MYO'da Çocuk Gelişimi konferansı
        Şaphane'de üreticilere kiraz ve vişne hastalıkları ile zararlıları eğitimi
        Şaphane'de üreticilere kiraz ve vişne hastalıkları ile zararlıları eğitimi
        Çavdarhisar'da yol kontrol faaliyetleri
        Çavdarhisar'da yol kontrol faaliyetleri
        Tavşanlı'da geleceğin meslekleri görücüye çıktı
        Tavşanlı'da geleceğin meslekleri görücüye çıktı
        Tavşanlı'da sanayi ve mesleki eğitim işbirliği toplantısı gerçekleştirildi
        Tavşanlı'da sanayi ve mesleki eğitim işbirliği toplantısı gerçekleştirildi
        Emet'te sahipli kedi ve köpeklere mikroçip uygulaması, kimliklendirme ve pa...
        Emet'te sahipli kedi ve köpeklere mikroçip uygulaması, kimliklendirme ve pa...