Kütahya'da "Köklerden Geleceğe" resim sergisi konser etkinliği düzenlendi

Kütahya’da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resimlerin yer aldığı sergi, kentin simgelerinden Çinili Vazo Meydanı’nda açıldı.



Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ile Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle yürütülen “Sakarya’dan Kütahya’ya, Köklerden Geleceğe” projesi kapsamında resim sergisi ile konser etkinliği ilgi gördü.



Milli Eğitim Bakanlığının Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen projeyle oluşturulan ve lise öğrencilerinin, kendi şehirlerindeki tarihi alanları resmettikleri tablolar, Çinili Vazo çevresinde kurulan sergide sergilendi.



Sergiyi ilgi ile gezen vatandaşlar eserleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.



Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Havva Çelik, gazetecilere, iki şehrin kültürlerini yansıtan çalışmaya ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



Öğrencilerin çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ve böyle bir projenin ortaya çıktığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti: “Öğrencilerimiz gerçekten yetenekliler. Emeği geçen diğer öğretmen arkadaşlarımız, okul idaremiz, okul müdürlerimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz hepsine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz projeye dahil oldukları için çok mutlu ve heyecanlıydılar.”



Projeyle Türk mimarisini yansıtmayı hedeflediklerini ifade eden Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mustafa Gönen de, “Bizim ve Kütahyalı öğrencilerimizin yaptığı toplam 30 eser oluştu. Projenin ilk ayağı burada görsel anlamda resim sergimizi açtık. Aynı şekilde 7, 8 ve 9 Haziran'da da biz Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarımızı Sakarya'da misafir edeceğiz. Projenin ikinci ayağı orada olacak.” diye konuştu.



Proje kapsamında yine öğrencilerden oluşan koro konser dinletisi sundu.

