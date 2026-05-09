        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da kurtların saldırdığı 72 koyun telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Kütahya'nın Simav ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 72 koyunu telef etti.


        Çitgöl beldesinde hayvancılıkla uğraşan Zeki Çelebi, sabah saatlerinde girdiği ağılda koyunlarını parçalanmış halde görünce durumu jandarma ile Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 72 koyunun telef olduğu ağılın içinde kurtlara ait ayak izlerini tespit etti.

        Telef olan koyunlar, kireçlenerek gömüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

