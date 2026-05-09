Kütahya'da kurtların saldırdığı 72 koyun telef oldu
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 72 koyunu telef etti.
Giriş: 09.05.2026 - 16:00
Çitgöl beldesinde hayvancılıkla uğraşan Zeki Çelebi, sabah saatlerinde girdiği ağılda koyunlarını parçalanmış halde görünce durumu jandarma ile Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 72 koyunun telef olduğu ağılın içinde kurtlara ait ayak izlerini tespit etti.
Telef olan koyunlar, kireçlenerek gömüldü.
