Kütahya'da kurulan antika pazarı ilgi görüyor

Kütahya'da antika tutkunlarını bir araya getiren pazar ilgi görüyor



Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarında kurulan organizasyona şehir içi ve şehir dışından yoğun katılım oldu.



Pazarda açılan tezgahlarla alanın büyük bölümü doldu, antika severler sabahın erken saatlerinden itibaren pazara ilgi gösterdi.



Pazarda birbirinden değerli antika ürünler, nostaljik eşyalar ve koleksiyon parçaları vatandaşların beğenisine sunuldu.



Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, pazara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.



Şehir dışından yoğun katılım olduğunu ifade eden Akgün, "Kütahya Antika Pazarı her ay büyüyerek yoluna devam ediyor. Özellikle şehir dışından gelen esnaf ve ziyaretçi sayısının artması bizi mutlu ediyor. Kütahya'nın adını antika alanında ülke genelinde duyurmaya devam ediyoruz." dedi.



