        Kütahya'da lise öğrencileri ata tohumundan sebze fidesi yetiştirdi

        Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi'nde yürütülen Harezmi Eğitim Modeli kapsamında öğrenciler, ata tohumlarından sebze fideleri yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Okul bünyesinde hayata geçirilen "Geçmişten Günümüze Ata Tohumları" projesi çerçevesinde, yaklaşık 3 ay önce saksılara ekilen tohumlar filizlenerek dikim aşamasına geldi. Öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde titizlikle yetiştirdiği domates, biber, salatalık ve kabak fideleri, düzenlenen törenle dağıtıldı.

        Proje yürütücüsü ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ali Altınsoy, törende yaptığı konuşmada, çalışmanın farklı branşlardan 4 öğretmen ve 28 öğrencinin katılımıyla 23 haftalık bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

        GDO’lu ve hibrit tohumların yaygınlaşmasına karşı yerel tohumları korumayı hedeflediklerini vurgulayan Altınsoy, şunları kaydetti:

        "Projemizin temel amacı, ata tohumlarının kullanımını yaygınlaştırarak gelecek nesillerde bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir tarıma katkı sunmaktır. Öğrencilerimiz, tohumların temininden toprağın hazırlanmasına, sulamadan bakıma kadar her aşamada bizzat görev aldılar. Bugün bu emeklerin karşılığı olan doğal fidelerimizi toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

        Dağıtılan yüzlerce fide, okul bahçesinde ve belirlenen alanlarda dikilerek can sularının verilmesiyle toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

