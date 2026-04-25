Kütahya'da Özel Sporcular Yeşilay Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı

        Kütahya'da, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen Özel Sporcular Yeşilay Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Dumlupınar Spor Salonu'ndaki şampiyona için açılış seremonisi düzenlendi.

        Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, yaptığı konuşmada, Türkiye’de son yıllarda özel bireyler için çok önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti. Özel bireylerin hayatın her alanında yer aldığını dile getiren Ovalı, şunları kaydetti:

        "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, özel bireyler, özel sporcular bugün hayatın içinde yer alıyor. Bu anlamda ülkemizde gerçekten çok önemli işler başarıldı. Türkiye artık bambaşka bir yere geldi. Bugün de şampiyona için ilimize gelen özel sporcularımızla bir arada olmak gerçekten de bizleri mutlu ediyor. Hepsine başarılar diliyorum."

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da şampiyonanın Kütahya'da gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

        Özel bireylerin çok değerli olduğunu anlatan Bayırcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özel bireylerimize çok değer veriyor. Bugün burada bu organizasyon gerçekleşiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyetiyle oluyor." dedi.

        Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise özel öğrencilere ve özel bireylere verilen değerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


        Organizasyona katkı sunanlara plaketlerin verildiği şampiyona, protokol üyelerinin basketbol topunu havaya atmasıyla başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı yapıldı
        Kütahya'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı yapıldı
        Kütahya'da depo yangını paniğe neden oldu
        Kütahya'da depo yangını paniğe neden oldu
        Kütahya'da 'Bilişim Suçları ve Dijital Güvenlik' paneli
        Kütahya'da 'Bilişim Suçları ve Dijital Güvenlik' paneli
        Vali Musa Işın'dan mobil sosyal hizmet aracına yakın takip
        Vali Musa Işın'dan mobil sosyal hizmet aracına yakın takip
        Başkan Esin Güral Argat, Cemre Çarşısı açılışında Kütahya'yı temsil etti
        Başkan Esin Güral Argat, Cemre Çarşısı açılışında Kütahya'yı temsil etti
        "Re-New Nature Kütahya" sergisi kapılarını açtı
        "Re-New Nature Kütahya" sergisi kapılarını açtı