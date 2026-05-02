Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kütahya Haberleri Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 11:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İsmet Başusta (61) idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde Porsuk Çayı'na devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Başusta'nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı sürücü Başusta ise sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kadının cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

