Kütahya'da sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakanlara para cezası uygulandı

Kütahya'da sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakan 60 kişiye 86 bin 358'er lira para cezası verildi.



Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinden alınan bilgiye göre, sahipsiz hayvanların sokaklardan toplanması çalışmaları kapsamında hayvan bakımevine getirilen 60 köpeğin sahipli olduğu belirlendi.



Bunun üzerine sahipleri tespit edilen kişilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan başına 86 bin 358 lira para cezası uygulandı.



Öte yandan, bu kişilerin köpekleri barınağa götürülmemesi için sahiplendikleri ancak bir süre sonra yine sokağa bıraktıkları tespit edildi.

