Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakanlara para cezası uygulandı

        Kütahya'da sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakanlara para cezası uygulandı

        Kütahya'da sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakan 60 kişiye 86 bin 358'er lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakanlara para cezası uygulandı

        Kütahya'da sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakan 60 kişiye 86 bin 358'er lira para cezası verildi.

        Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinden alınan bilgiye göre, sahipsiz hayvanların sokaklardan toplanması çalışmaları kapsamında hayvan bakımevine getirilen 60 köpeğin sahipli olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine sahipleri tespit edilen kişilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan başına 86 bin 358 lira para cezası uygulandı.

        Öte yandan, bu kişilerin köpekleri barınağa götürülmemesi için sahiplendikleri ancak bir süre sonra yine sokağa bıraktıkları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Grönland için yeni adım
        ABD'den Grönland için yeni adım
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Altıntaş'ta minik öğrenciler salatalık fidelerinin ekimini gerçekleştirdi
        Altıntaş'ta minik öğrenciler salatalık fidelerinin ekimini gerçekleştirdi
        Kütahya'da "Beyaz Giyin, Farkındalığa Adım At" etkinliği gerçekleştirildi
        Kütahya'da "Beyaz Giyin, Farkındalığa Adım At" etkinliği gerçekleştirildi
        Başkan Demirtaş: "Hayatı paylaşmak için engel yok"
        Başkan Demirtaş: "Hayatı paylaşmak için engel yok"
        Kayıp genç kızdan müjdeli haber
        Kayıp genç kızdan müjdeli haber
        Kütahya'da "Çocuklarla Tarihe Yolculuk" etkinliği gerçekleştirildi
        Kütahya'da "Çocuklarla Tarihe Yolculuk" etkinliği gerçekleştirildi
        Kütahya'da Şair Şeyhi Fabl Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllend...
        Kütahya'da Şair Şeyhi Fabl Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllend...