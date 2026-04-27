Kütahya'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kütahya’da lastiğinin patlaması sonucu takla atan otomobildeki 3 genç yaralandı.



Mehmet Nuri Köse (24) idaresindeki 43 UU 005 plakalı otomobil, Kütahya - Eskişehir kara yolunun 35. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Çevredekiler tarafından hurdaya dönen otomobilden yaralı halde çıkarılan sürücü Köse ile araçtaki Osman Önal (25) ve Yunus Emre Kandemir (22) sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

