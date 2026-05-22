Kütahya'da tıp öğrencileri simülasyon merkezinde doktorluğa hazırlanıyor

        MUHARREM CİN - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde gerçek bir hastane gibi tasarlanarak kurulan simülasyon merkezinde yaklaşık 1000 öğrenci ve asistan doktorluğa hazırlanıyor.

        Giriş: 22.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        KSBÜ Tıp Fakültesi'nde 800 metrekare alana kurulan simülasyon merkezinde, poliklinikler, acil ve yoğun bakım birimi, doğum ve pediatrik alanlar oluşturuldu.

        Alanlarda bölümlere göre tıbbi cihazlar ve yaşamsal tepkiler veren mankenler ile mesleki beceri maketleri bulunuyor.

        Yaklaşık 1000 öğrenci ve asistan, mankenler ve mesleki beceri maketleriyle oluşturulan senaryoya göre tıbbi cihazları kullanarak deneyim kazanıyor.

        - "Gelecekte yapacakları işlemleri görüp öğrenmeleri istedik"

        KSBÜ Rektörü Prof. Ahmet Tekin, AA muhabirine, kurulan merkezde öğrencilerin pratik yapma imkanının sağlandığını söyledi.

        Sağlık profesyonellerinin yetişmesinde simülasyon merkezinin büyük önem taşıdığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

        "Sağlık profesyonellerimizin büyük kısmı maalesef pratik yapmadan, bu işlemlerin nasıl yapıldığını, nasıl yapılabileceğini görmeden kliniğe çıkıyor. Direkt hasta ile temasa geçiyorlar ve burada da hastalarda istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Simülasyon merkezini kurmaktaki ve kurgulamadaki en büyük hedefimiz buydu. Burada öğrencilerimizin gelecekte yapacakları işlemleri görüp öğrenmesini istedik."

        Tekin, merkezde bulunan ve üzerinde çalışma yapılan mankenlerin bir kısmının yerli üretim olduğunu dile getirdi.

        - Türkiye'deki 7 simülasyon merkezi arasında yer alıyor

        KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Emel Koçak da Kütahya'da kurulan simülasyon merkezinin Ege Bölgesi'nde tek, Türkiye genelindeki 7 merkezden biri olduğunu ifade etti.

        Gerçek hastane ortamını öğrencilere yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Koçak, "Tıp öğrencimize bizzat hasta üzerinde birtakım işlemler yapmadan önce merkezimizde her türlü bilgiyi öğretiyoruz. Merkezde, öğrencimizin kendi kişisel güvenliği hem de hasta güvenliği açısından günümüz koşullarında en üst düzey, ileri düzey bir tıp eğitimi vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Koçak, merkezde 4 poliklinik odası, acil ve yoğun bakım birimi, doğum alanı, pediatrik alanların bulunduğunu aktararak, merkezde 2 mesleki beceri salonunun bulunduğunu belirtti.

        - Öğrenciler mankenler üstünde pratik yapıyor

        Öğrencilerin merkezde çok önemli deneyimler kazandığını vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:

        "Mesleki beceri salonlarında da parça maket adını verdiğimiz maketler mevcuttur. Örnek verecek olursak nazogastrik sonda, intramüsküler enjeksiyon, oskültasyon maketleri, kan alma maketleri gibi çok çeşitli aklınıza gelebilecek her türlü maket burada mevcut. Öğrencilerimiz bunların üstünde her türlü pratik eğitimlerini alıp kendi el becerilerini, mesleki becerilerini burada edindikten sonra hasta üstüne güvenli bir şekilde uygulama yapabilecek."

        Prof. Dr. Koçak, en modern ve iyi şekilde tıp eğitimi vererek çok kaliteli hekimler mezun edip yurdun dört bir yanında hizmet vermelerini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

