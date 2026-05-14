Kütahya'da trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kütahya'da yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.



Balıkesir-Kütahya seferini yapan DE 24 402 numaralı yolcu treni, Demirciören köyü yakınlarındaki hemzemin geçitten geçen Hüseyin Çömez (57) idaresindeki 43 UT 420 plakalı kamyonete çarptı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Çömez ile araçtaki Bilal (49), Yusuf (27) ve Eray Düzel (21) sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralanan sürücü Çömez, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

