        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Balıkesir-Kütahya seferini yapan DE 24 402 numaralı yolcu treni, Demirciören köyü yakınlarındaki hemzemin geçitten geçen Hüseyin Çömez (57) idaresindeki 43 UT 420 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Çömez ile araçtaki Bilal (49), Yusuf (27) ve Eray Düzel (21) sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan sürücü Çömez, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

