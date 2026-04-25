        Kütahya Haberleri Kütahya'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı yapıldı

        Kütahya'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı yapıldı

        Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde, Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kütahya'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı yapıldı

        Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde, Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı gerçekleştirildi.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Tavşanlı'ya bağlı Ayvalı Köyü Göleti parkuru ve Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen Milli Takım Seçme Yarışı kapsamında sporcular, farklı parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

        Harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalışan sporcular, doğayla iç içe geçen yarışlarda performanslarını ortaya koydu.

        Sporcular, zorlu arazi şartlarında dayanıklılık ve yön bulma becerilerini sergileyip, teknik parkurda hız ve strateji mücadelesi verdi.

        Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde farklı bölgelerde gerçekleştirilen yarışlarda derece elde eden 82 sporcunun Domaniç'te mücadele ettiğini söyledi.

        Uzuncan, burada başarılı olan sporcuların milli takım kadrosuna seçileceğini ve uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edeceğini ifade etti.

        Yarın ise Tavşanlı merkezde sürat yarışları gerçekleştirilecek. Üç etap sonunda dereceye giren sporcuların belirlenmesi ve ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da depo yangını paniğe neden oldu
        Kütahya'da depo yangını paniğe neden oldu
        Kütahya'da 'Bilişim Suçları ve Dijital Güvenlik' paneli
        Kütahya'da 'Bilişim Suçları ve Dijital Güvenlik' paneli
        Vali Musa Işın'dan mobil sosyal hizmet aracına yakın takip
        Vali Musa Işın'dan mobil sosyal hizmet aracına yakın takip
        Başkan Esin Güral Argat, Cemre Çarşısı açılışında Kütahya'yı temsil etti
        Başkan Esin Güral Argat, Cemre Çarşısı açılışında Kütahya'yı temsil etti
        "Re-New Nature Kütahya" sergisi kapılarını açtı
        "Re-New Nature Kütahya" sergisi kapılarını açtı
        MHP Kütahya'da teşkilatlarda yeniden yapılanma
        MHP Kütahya'da teşkilatlarda yeniden yapılanma