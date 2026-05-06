Kütahya'nın fethinin 952. yıl dönümü ve Hıdırellez törenle kutlandı

Kütahya'nın Anadolu Selçukluları tarafından fethedilmesinin 952. yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla tören düzenlendi.



Valilik ve Belediye işbirliğiyle Kütahya Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'nın adeta gizli hazine olduğunu söyledi.



Kütahya tarihinin Anadolu'nun geçmişinin bir parçası olduğunu anlatan Işın, şöyle konuştu:



"Bizler Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Germiyanoğulları'nın torunları, Türkiye Cumhuriyeti'nin de aziz vatandaşlarıyız. Dolayısıyla tarihimiz çok zengindir. Bizim bazı milletler gibi milli kimlik oluşturma gibi bir derdimiz yok. Türk milleti tarih sahnesine çıkan en güçlü milletlerden birisidir. Türk milleti olmadan dünya tarihi yazılamaz. Bu hep öyle olmuştur, bugün de öyledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gelmiş olduğu konum itibarıyla dünyanın önemli merkezlerden biri haline gelmiştir. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Vatandaşlar olarak bize düşen bir şey var, birbirimizi seveceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz."



Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de Kütahya'nın kurtuluşu ile Hıdırellez'i birlikte kutlamanın heyecan ve mutluluğunu taşıdığını kaydetti.



Ecdadın yaklaşık 1000 yıl önce bu toprakları yurt kılıp bir medeniyetin kapılarını araladığını ifade eden Kahveci, "O büyük mirasın emanetçileri olarak bizlerin görevi ecdadımızın hepimize bırakmış olduğu bu kutlu yurdu daha da güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bu emaneti teslim etmektir." dedi.



Kütahya Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

