        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Nesine 2. Lig'e yükselen Kütahyaspor şampiyonluğunu Murat Kekilli konseriyle kutladı

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayarak bir üst lige yükselme başarısı gösteren Kütahyaspor, Nesine 2. Lig sevincini sanatçı Murat Kekilli'nin sahne aldığı törenle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Sezon boyunca elde ettiği galibiyetleri ve attığı golleri Murat Kekilli'nin "Mavilerin İçinde" eseriyle özdeşleştiren mavi-lacivertli ekip, şampiyonluk kutlamalarında da geleneği bozmadı. Zafer Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına binlerce taraftar katılarak takımlarının başarısına ortak oldu.

        Kutlama etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekilli, sevilen eserlerini Kütahyaspor taraftarları için seslendirdi. Takımın adeta sembolü haline gelen "Mavilerin İçinde" şarkısını binlerce taraftarla hep bir ağızdan söyleyen Kekilli, Kütahyaspor'un 2. Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

        Törene kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Sahneye tek tek davet edilen futbolcular, şampiyonluk kupasını taraftarların tezahüratları eşliğinde kaldırdı.

        Program, havai fişek gösterileri ve yerel sanatçıların performanslarının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        Bolu'da dehşet: aylık bebeğini öldürdü
        Bolu'da dehşet: aylık bebeğini öldürdü
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım

        Kütahya'da Özel Sporcular Yeşilay Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı
        Kütahya'da Özel Sporcular Yeşilay Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı
        Kütahya'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı yapıldı
        Kütahya'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışı yapıldı
        Kütahya'da depo yangını paniğe neden oldu
        Kütahya'da depo yangını paniğe neden oldu
        Kütahya'da 'Bilişim Suçları ve Dijital Güvenlik' paneli
        Kütahya'da 'Bilişim Suçları ve Dijital Güvenlik' paneli
        Vali Musa Işın'dan mobil sosyal hizmet aracına yakın takip
        Vali Musa Işın'dan mobil sosyal hizmet aracına yakın takip
        Başkan Esin Güral Argat, Cemre Çarşısı açılışında Kütahya'yı temsil etti
        Başkan Esin Güral Argat, Cemre Çarşısı açılışında Kütahya'yı temsil etti