        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Üniversite için geldiği Kütahya'da çini ustası oldu

        MUHARREM CİN - Yükseköğrenim için geldiği Kütahya'da çini sanatıyla tanışan Özlem Camköz, aradan geçen yıllarda bu alanda ustalaşarak eserler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Kütahya'daki Germiyan Sokağı'nda bulunan Kültür ve Sanat Evi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Camköz, çininin hamurun şekillendirilmesinden desen çizimine, boyama ve sırlamadan fırınlamaya kadar tüm aşamalarını gerçekleştirebiliyor.

        Camköz, AA muhabirine, çini sanatını 2020 yılında UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilen Hamza Üstünkaya'dan öğrendiğini söyledi.

        2009 yılında çini ürünler satılan bir mağaza açtığını anlatan Camköz, "Başlangıçta hazır ürünler satıyordum. 2009 yılında ustam Hamza Üstünkaya bir gün mağazama gelerek kendi eserlerimi yapmam gerektiğini söyledi. Önce desen çizmeyi, ardından boyamayı öğrendim ve üretime başladım." dedi.

        Camköz, zamanla kendi eserlerini üretip satmaya başladığını belirterek, tabak, vazo ve biblo gibi birçok ürün ortaya koyduğunu ifade etti.

        - Ustasıyla omuz omuza üretim yaptı

        Sanat eğitimini akademik alanda da sürdürdüğünü dile getiren Camköz, 2015'te Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümünü, 2020'de ise aynı üniversitenin tarih bölümünü tamamladığını anlattı.

        Ustası Üstünkaya ile aynı atölyede uzun yıllar birlikte çalıştıklarını aktaran Camköz, onun vefatına kadar sanatını birlikte sürdürdüklerini söyledi.

        Çini sanatının kendisi için hem estetik hem de tarihsel bir anlam taşıdığını vurgulayan Camköz, şunları kaydetti:

        "Çininin sanat yönü inceliktir ve estetiktir. Eserler ustasının ruh halini yansıtırken aynı zamanda ruhunu dinlendirir. Tarih yönü ise geçmiş ustaları tanımak ve onlarla bağ kurmaktır."

        Ağırlıklı olarak Kütahya'ya özgü geleneksel motiflerle çalıştığını ifade eden Camköz, bu sayede ustasından öğrendiği desenleri yaşatmayı amaçladığını belirtti.

        Camköz, ürettiği eserlerin yurt içi ve yurt dışında birçok ülkeye ulaştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        Benzer Haberler

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde diyabet eğitimi
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde diyabet eğitimi
        DPÜ'de Kütahya türküleri ve halk oyunları rüzgârı
        DPÜ'de Kütahya türküleri ve halk oyunları rüzgârı
        Tavşanlı Hayme Ana MTAL öğrencilerinden kardeş okullara bayram hediyesi
        Tavşanlı Hayme Ana MTAL öğrencilerinden kardeş okullara bayram hediyesi
        Aslanapa'da Kur'an kursu öğrencileri "571 Rahmet Peygamberi Hz Muhammed" fi...
        Aslanapa'da Kur'an kursu öğrencileri "571 Rahmet Peygamberi Hz Muhammed" fi...
        Hisarcık'ta MESEM öğrencilerine teknik gezi
        Hisarcık'ta MESEM öğrencilerine teknik gezi
        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün iki haftalık bilançosu açıklandı
        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün iki haftalık bilançosu açıklandı