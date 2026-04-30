Üniversite için geldiği Kütahya'da çini ustası oldu

MUHARREM CİN - Yükseköğrenim için geldiği Kütahya'da çini sanatıyla tanışan Özlem Camköz, aradan geçen yıllarda bu alanda ustalaşarak eserler üretiyor.



Kütahya'daki Germiyan Sokağı'nda bulunan Kültür ve Sanat Evi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Camköz, çininin hamurun şekillendirilmesinden desen çizimine, boyama ve sırlamadan fırınlamaya kadar tüm aşamalarını gerçekleştirebiliyor.



Camköz, AA muhabirine, çini sanatını 2020 yılında UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilen Hamza Üstünkaya'dan öğrendiğini söyledi.



2009 yılında çini ürünler satılan bir mağaza açtığını anlatan Camköz, "Başlangıçta hazır ürünler satıyordum. 2009 yılında ustam Hamza Üstünkaya bir gün mağazama gelerek kendi eserlerimi yapmam gerektiğini söyledi. Önce desen çizmeyi, ardından boyamayı öğrendim ve üretime başladım." dedi.



Camköz, zamanla kendi eserlerini üretip satmaya başladığını belirterek, tabak, vazo ve biblo gibi birçok ürün ortaya koyduğunu ifade etti.



- Ustasıyla omuz omuza üretim yaptı



Sanat eğitimini akademik alanda da sürdürdüğünü dile getiren Camköz, 2015'te Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümünü, 2020'de ise aynı üniversitenin tarih bölümünü tamamladığını anlattı.



Ustası Üstünkaya ile aynı atölyede uzun yıllar birlikte çalıştıklarını aktaran Camköz, onun vefatına kadar sanatını birlikte sürdürdüklerini söyledi.



Çini sanatının kendisi için hem estetik hem de tarihsel bir anlam taşıdığını vurgulayan Camköz, şunları kaydetti:



"Çininin sanat yönü inceliktir ve estetiktir. Eserler ustasının ruh halini yansıtırken aynı zamanda ruhunu dinlendirir. Tarih yönü ise geçmiş ustaları tanımak ve onlarla bağ kurmaktır."



Ağırlıklı olarak Kütahya'ya özgü geleneksel motiflerle çalıştığını ifade eden Camköz, bu sayede ustasından öğrendiği desenleri yaşatmayı amaçladığını belirtti.



Camköz, ürettiği eserlerin yurt içi ve yurt dışında birçok ülkeye ulaştığını sözlerine ekledi.

