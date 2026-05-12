Adıyaman'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüne ilişkin 2 sanığın yeniden yargılandığı davada karar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 22 Mayıs 2014'te intihar ettiği ileri sürülen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın ölümüyle ilgili yeniden yargılanan anne ve üvey kardeş ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.



Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar anne Ayşe Gündüz, üvey kardeş Kadir Korkut ve taraf avukatları katıldı.



Sanık Ayşe Gündüz savunmasında, evlat katili olmadığını ve suçu kabul etmediğini ileri sürerek "Bana nasıl böyle bir suçlamada bulunursunuz. Suçu kabul etmiyorum, ben nasıl suç sahibi olabilirim. Ben öyle bir anne olamam. Ben evlat katili olamam." dedi.



Sanık Kadir Korkut ise "Kardeşimi hiçbir şekilde intihara yönlendirecek kötü söz ve beyanım olmadı. Benim olaylarla bağlantım yok. Kardeşimin psikolojik sorunları vardı. Evlenmeden önce defalarca evden kaçtı. Keşke zerre suçum olsaydı da annem ağlamasaydı. Ben kardeşimin böyle bir şey yapacağını bilsem kendimi önüne atardım. Bize yazık ediyorlar, Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktulün cebir kullanılmak suretiyle intihara mecbur bırakıldığını belirterek "kasten öldürme suçunun, üst soya, alt soya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı işlenmesi" suçundan anne Ayşe Gündüz ile üvey kardeş Kadir Korkut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



- Olay



Besni'de 22 Mayıs 2014'te 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın Cerit Mahallesi'ndeki evinde ölümüne ilişkin anne Ayşe Gündüz ile üvey kardeş Kadir Korkut tutuklanmış, sanıklar yargılandıkları davada yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etmişti. Sanıklar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 17 Aralık 2025'te kararı bozması üzerine 17 Nisan 2026'da tekrar tutuklanmıştı.

