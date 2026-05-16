CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Bakan, partisinin Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinin Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.



CHP İl Başkanı Barış Yıldız'a ziyarette bulunan Bakan, daha sonra partililerle bir araya geldi.



Burada konuşan Bakan, politika üretmeye, sokakta siyaset yapmaya devam ettiklerini belirtti.



İktidarın topluma söyleyecek sözünün olmadığını savunan Bakan, her alanda nitelikli kadrolara sahip olduklarını, seçimin ardından neleri hangi kadrolarla yapacaklarını bildiklerini ifade etti.



Bakan, "Genel Başkanımızın talimatıyla, partimizin 81 ilinde MYK'mız, cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz, politika kurullarımız, 81 il başkanımız, sandık görevlilerimiz, herkes tam kadro sahada." dedi.

