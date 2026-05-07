Darende'de 4-6 yaş Kur'an kursları için tanıtım etkinliği düzenlendi
Malatya'nın Darende ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında mobil tanıtım tırı, Hulusi Efendi Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun bahçesinde konuşlandı.
İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içerikler sunuldu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulan etkinlikte, Hazreti Muhammed'in sözlerinden örnekler verildi, öğrenciler gösteriler sundu.
Çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik taş ve yüz boyama, anahtarlık yapımı, takı tasarımı ve dikiş atölyesi gibi etkinlikler yapıldı.
Yetkililer, mobil tanıtım tırıyla 4-6 yaş Kur'an kurslarının tanıtımını yaparak aileleri bilgilendirmeyi ve çocukların erken yaşta değerler eğitimiyle buluşmasını amaçladıklarını belirtti.
Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
