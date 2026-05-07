        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Darende'de 4-6 yaş Kur'an kursları için tanıtım etkinliği düzenlendi

        Malatya'nın Darende ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında mobil tanıtım tırı, Hulusi Efendi Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun bahçesinde konuşlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 10:37 Güncelleme:
        İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içerikler sunuldu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulan etkinlikte, Hazreti Muhammed'in sözlerinden örnekler verildi, öğrenciler gösteriler sundu.

        Çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik taş ve yüz boyama, anahtarlık yapımı, takı tasarımı ve dikiş atölyesi gibi etkinlikler yapıldı.

        Yetkililer, mobil tanıtım tırıyla 4-6 yaş Kur'an kurslarının tanıtımını yaparak aileleri bilgilendirmeyi ve çocukların erken yaşta değerler eğitimiyle buluşmasını amaçladıklarını belirtti.

        Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

