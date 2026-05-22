        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Darende'de Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nde bilim şenliği düzenlendi

        Darende'de Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nde bilim şenliği düzenlendi

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nde "11. Bilim, Sanat, Spor ve Teknoloji Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmayı hedeflediğini söyledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce de şenliğe katkı sunan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Okul Müdürü Şaban Yılmaz ise şenlik sayesinde öğrencilerin hem bilim, sanat, spor ve teknolojiye olan ilgisinin arttığını hem de derslerde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, bu yıl 11’incisi düzenlenen "Bilim, Sanat, Spor ve Teknoloji Şenliği" ziyaretçilere açıldı.

        Okul müdürleri, ziyaretçiler ve öğrenciler, şenlik alanına ilgi gösterdi.

        Renkli deneyler, etkileyici görsel şovlar özellikle çocuklar tarafından beğeni gördü. Fen bilimleri, yapay zeka uygulamaları, robotik kodlama, görsel sanatlar, fizik, kimya ve biyoloji deneyleri izlendi.

        Misafir öğrenciler, kendi ülkelerini tanıttıkları özel stantlarda kültürel paylaşımlarda bulunarak halk oyunları gösterileri sergiledi.

        Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı ile Hacı Naciye Ateş Okulları iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyada 46 ünite kan bağışı toplandı.

        Etkinlikte, öğrencilerin ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlediği kermes de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

