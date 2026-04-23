Doğanşehir Belediyesinden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı
Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ücretsiz traş hizmeti veriyor.
Giriş: 23.04.2026 - 16:57
Doğanşehir Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren kuaför Ramiz Toplu iş birliğinde,Şehit Serdal Toprak Anadolu Lisesi bahçesinde 65 çocuk traş edildi.
Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren kuaför Ramiz Toplu'ya teşekkür etti.
