Doğanşehir'de 4-6 yaş Kur'an kursunun tanıtımı yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursunun tanıtımı için programı düzenlendi.





İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Çay Bahçesi'nde düzenlenen programda, 4-6 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan kursa ilişkin eğitim müfredatı anlatıldı.





Kursta, teorik eğitimin yanı sıra değerler eğitimi, sevgi, saygı ve paylaşma gibi temel ahlaki prensipleri eğitimi de verilecek.



Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, programdaki konuşmasında, emeği geçenlere teşekkür etti.





Kursun hayırlı olmasını dileyen Sungur, "Bu güzel kursların yavrularımızın gelişimine en üst düzeyde katkı sunmasını temenni ediyorum." dedi.





Programa, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İlçe Müftüsü Kerem Karış, veli ve öğrenciler katıldı.



