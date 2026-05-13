Doğanşehir'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.



Doğanşehir Hüsne Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Kaymakam Ahmet Fatih Sungur'un katılımıyla açıldı.



Biyoloji Öğretmeni Büşra Özdemir’in yürütücülüğünde hazırlanan fuarda, öğrencilerin uzun süren araştırmaları sonucunda ortaya koyduğu 15 özgün proje sergilendi.



Bilimsel araştırma tekniklerinden yenilikçi teknolojik tasarımlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan çalışmalar, ziyaretçilerce incelendi.



Öğrenciler, stantları gezen davetlilere projelerinin hazırlık aşamalarını ve hedeflerini detaylı sunumlarla aktardı.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından projeleri tek tek inceleyen Kaymakam Sungur, gençlerin üretkenlik becerilerini takdir etti.



Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.







