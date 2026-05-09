        Malatya Haberleri Doğanşehir'de anneler ziyaret edildi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakam Ahmet Fatih Sungur ve eşi Sema Sungur, Anneler Günü vesilesiyle ilçedeki şehit ailelerini, yaşlıları ve engelli annelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakam Ahmet Fatih Sungur ve eşi Sema Sungur, Anneler Günü vesilesiyle ilçedeki şehit ailelerini, yaşlıları ve engelli annelerini ziyaret etti.


        Şehit Hakan Artuç'un ailesini ziyaret eden Kaymakam Sungur ve eşi, şehit annesi Gülten Artuç'a çiçek takdim etti. Şehit annesinin elini öpen Sungur çifti, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

        Sungur çifti daha sonra Erkenek Mahallesi’nde ikamet eden 105 yaşındaki Ayşe Aşık'a, engelli annesi Sakine Kepenk'e ziyarette bulundu.


        Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Sungur, "Annelerimiz, sevginin, şefkatin ve fedakarlığın tükenmez pınarlarıdır. Bugün başta şehitlerimizin emaneti olan annelerimiz olmak üzere, asırlık çınarımız Ayşe teyzemizi ve fedakar annelerimizi ziyaret ederek, onların hayır dualarını aldık. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

