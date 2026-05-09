Doğanşehir'de "Gazze'ye Destek Ol" kermesi düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda, "Gazze'ye Destek Ol" kermesi düzenledi.



Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermese; Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Çatı, çok sayıda daire amiri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





Protokol üyeleri, hazırlanan ürünleri inceleyerek, emeği geçenlerle sohbet etti.



Kaymakam Sungur ve Belediye Başkanı Bayram, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal duyarlılığı artırdığını vurgulayarak okul yönetimini tebrik etti.



Vatandaşların ilgi gösterdiği kermeste velilerin ve öğretmenlerin el emeğiyle hazırladığı yiyecekler, içecekler ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

