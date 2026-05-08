Doğanşehir'de "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Sürgü İlkokulu ve Dursun Şahin Ortaokulu’nda öğrencilere güvenli yaya geçiş yolları, trafik ışık ve işaretlerinin anlamları, okul servislerinde güvenli yolculuk, trafikte dikkati dağıtacak unsurlardan kaçınma konularını anlattı.



Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Öğrenciler, hazırladıkları trafik temalı gösterileri yaptı, şiirler okudu.



Etkinliğe, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ve protokol üyeleri katıldı.

