Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Doğanşehir'de Ortak Tarım Makineleri Parkı açıldı

        Doğanşehir'de Ortak Tarım Makineleri Parkı açıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Dünya Gıda Programı (UNWFP) ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Doğanşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projesi" kapsamında Ortak Tarım Makineleri Parkı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Doğanşehir'de Ortak Tarım Makineleri Parkı açıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Dünya Gıda Programı (UNWFP) ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Doğanşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projesi" kapsamında Ortak Tarım Makineleri Parkı törenle açıldı.

        Törende konuşan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, 6 Şubat depremlerinin ardından ilçede hayatın yeniden normalleşmesi ve üretimin devamlılığının sağlanması adına kamu kurumları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşların önemli bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti.

        Tarımın ilçe ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğuna işaret eden Sungur, hayata geçirilen "Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projesi"nin hem kırsal kalkınmaya hem de üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

        Sungur, projeye destek sunan Dünya Gıda Programı (WFP), Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğanşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Stephen Cahill de Gazze, Afganistan ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde ciddi gıda krizlerinin yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye gibi üretim kapasitesi güçlü ülkelerden bu bölgelere önemli insani gıda yardımlarının ulaştırıldığını ifade etti.

        Cahill, sürdürülebilir tarımsal üretimin yalnızca yerel kalkınma açısından değil, küresel gıda güvenliği bakımından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

        Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise ajans olarak yerel kalkınmayı güçlendirmek ve kırsal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

        Ortak Tarım Makineleri Parkı'nın çiftçilerin modern ekipmanlara erişimini sağlamak amacıyla kurulduğunu aktaran Budancamanak, projeyle birlikte buğday üretiminden un ve ekmek üretimine kadar uzanan yerel bir değer zincirinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

        Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da proje kapsamında ilçede faaliyet gösteren 5 değirmenin desteklendiğini belirtti.

        Konuşmaların "Ortak Tarım Makineleri Parkı"nın açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Bayram için yollara düştük!
        Bayram için yollara düştük!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"

        Benzer Haberler

        Ağbaba'nın gözaltına alınan şoförü adliyeye sevk edildi
        Ağbaba'nın gözaltına alınan şoförü adliyeye sevk edildi
        Zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı
        Zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı
        Doğanşehir'de buğday üretimine güç katacak ortak tarım makineleri parkı açı...
        Doğanşehir'de buğday üretimine güç katacak ortak tarım makineleri parkı açı...
        Hava ambulansı 7 aylık bebek için havalandı
        Hava ambulansı 7 aylık bebek için havalandı
        Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun denetim
        Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun denetim
        Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi
        Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi