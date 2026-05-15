Doğanşehir'de özel öğrenciler için motosikletli farkındalık etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında Doğanşehir Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler motosiklet turu attı. Sürgü Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe Türk Riders Chopper Club (TRCC) Malatya ekibi katılım sağladı. Etkinlik boyunca özel çocuklar, sosyalleşmenin tadını çıkardı. TRCC Malatya ekibi, özel öğrencileri kulüp üyelerinin eşliğinde motorlara bindirerek eğlendirdi. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona eren programa, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban da katıldı.

