Dr. Kenan Kalı Vakfı Malatya'da iki taziye evi yaptıracak

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Dr. Kenan Kalı Vakfı ile iki taziye evi yapımı için protokol imzaladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turgut Özal Mahallesi ve Koyunoğlu Mahallelerine kazandırılacak iki adet taziye evinin protokolü Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile Dr. Kenan Kalı Vakfı adına Dr. Gökhan Kalı tarafından imzalandı.





Protokolün ardından konuşan Geçit, dayanışma kültürünü yaşatan sosyal yatırımlara büyük önem verdiklerini, ilçenin farklı bölgelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ettiklerini belirtti.





Vatandaşların yazın sıcak havadan, kışın ise soğuk hava şartlarından ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Geçit, şunları kaydetti:





"Hayırsever vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımları burada büyük önem taşımaktadır. Bizler yer tahsisini gerçekleştiriyoruz, hayırseverlerimiz de belirlenen alanlarda modern taziye evleri inşa ediyorlar. Yapıların tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi, otopark ve altyapı hizmetleri de belediye ekiplerimiz tarafından yerine getiriliyor. Malatya’nın yakından tanıdığı, sağlık sektöründe önemli yatırımlara imza atan Kalı Ailesi de örnek bir duyarlılık göstererek Turgut Özal ve Koyunoğlu mahallelerimize iki adet taziye evi kazandırma kararı aldı."





Dr. Kenan Kalı Vakfı adına konuşan Dr. Gökhan Kalı ise toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bir projeye katkı sunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, hayır hizmetlerinin toplumun ortak değeri olduğunu belirtti.



