Güreşte Türkiye şampiyonu olan Muhammed Eymen Dönmez yeni hedefler peşinde

YETER ERDİNE - Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 62 kiloda birinci olan Malatyalı Muhammed Eymen Dönmez, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.





Güreşe babasının da bu sporu yapmasından etkilenerek başlayan Mevlana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Dönmez (14), okulda kurulan güreş takımına katıldı.



Kısa süre içerisinde gelişim gösteren Muhammed Eymen, geçen ay Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.



Temmuz ayındaki 14 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Muhammed Eymen, burada derece elde ederek Balkan Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.



Muhammed Eymen Dönmez, AA muhabirine, ata sporu güreşe babasının da eskiden güreş yapmasından dolayı severek başladığını anlattı.



Katıldığı organizasyonlarda derece elde edebilmek için çok çalıştığını aktaran Muhammed Eymen, "Hocalarım da beni destekledi. Onların sayesinde buralara geldim. Temmuz ayında düzenlenecek 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak, oradan Balkan Şampiyonası'na gidip altın madalya kazanmak istiyorum. Daha sonra da 15 yaş altı Türkiye şampiyonu olup Avrupa'ya gitme hayalim var." diye konuştu.









- "Amacımız bir çocuk kazanmak"



Beden eğitimi öğretmeni Metin Kıran ise 10 yıl önce okulda güreş takımı kurduklarını ve sporcularının çeşitli başarılar elde ettiğini dile getirdi.



Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mücadele ettiklerini belirten Kıran, "Sağlıklı ve başarılı bir nesil yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Amacımız bir çocuk kazanmak, bu ülkenin kaybedeceği bir çocuk yok. Hepsi bizim çocuklarımız. Biz bunları kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Muhammed Eymen'in önünde Türkiye Şampiyonası var. Yine bu yaz 13 ülkeden sporcuların katılacağı bir güreş turnuvası olacak. Orada ülkemizi temsil edecek." ifadelerini kullandı.





Mevlana Ortaokulu Müdürü Mehmet Olcay Ülger de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okulda güreş salonu açtıklarını, burada geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.



Ülger, çocukları gerek dijital gerekse çeşitli bağımlılıklardan uzak tutarak sportif faaliyetlere yönlendirdiklerini kaydetti.



