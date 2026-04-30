        Malatya Haberleri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da protesto edildi

        Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Malatya Mişmiş Park Fuar Merkezi önünde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ömer Derin, Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'ye doğru insanlık vicdanını taşımak için yola çıktığını söyledi.

        Filonun İsrail'in saldırısına uğradığını anımsatan Derin, "Uluslararası sularda sivil insani yardım girişimine yönelik bu müdahale ne hukukla ne vicdanla açıklanır. Gazze'ye nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu saldırı, güçlünün hukuku kendi çıkarına göre eğip bükmesinin açık bir örneğidir. Gazze'de ise tablo daha ağırdır. Yıllardır süren saldırılar, abluka ve yokluk içinde bir halk en temel haklarından mahrum bırakılmaktadır. " diye konuştu.

        Konuşmanın ardından gruptakiler, araçlarıyla Güney Kuşak Yolu'ndan Fahri Kayahan Kavşağı'na kadar konvoy yaptı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

        Abdülhamithan Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, saldırıya tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda saldırısının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

        Filoda farklı inançlardan aktivistlerin yer aldığını dile getiren Alagöz, "Bu saldırı sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Bu filoda sadece Müslümanlar yok. Bu filoda, İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar, Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze'deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır. Global Sumud Filosu'na el koyan, aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail, bu illegal eylemine derhal son vermelidir. Kardeşlerimizin can güvenliğinden tamamen İsrail rejimi sorumludur." diye konuştu.

        Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

        ​- Adıyaman

        Kahta ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

        Yatsı namazının ardından 100. Yıl Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, saldırıya tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan Ahmet Özbey, şunları kaydetti:

        "Bizler, bu yola insan onurunu, adaleti ve mazlumların sesini savunmak için çıkan insanların akıbetinden derin bir endişe duyuyoruz. Bu sadece bir filo meselesi değil; bu zulme karşı duran herkesin meselesidir. Din, dil, ırk ayırmaksızın vicdan sahibi herkesin ortak sorumluluğudur. Çünkü hedef alınan yalnızca yardım taşıyan gemiler değil, merhametin ta kendisidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı

        Benzer Haberler

        MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun annesi vefat etti
        MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun annesi vefat etti
        MESOB Başkanı Keskin'den Malatya Yeşilyurt Spor'a ziyaret Malatyalı iş adam...
        MESOB Başkanı Keskin'den Malatya Yeşilyurt Spor'a ziyaret Malatyalı iş adam...
        Malatya'da beton pompası devrildi, faciadan dönüldü
        Malatya'da beton pompası devrildi, faciadan dönüldü
        Yeni Malatyaspor'dan kongre davası açıklaması
        Yeni Malatyaspor'dan kongre davası açıklaması
        Malatya'nın sanayi ve teknoloji vizyonu Ankara'da masaya yatırıldı
        Malatya'nın sanayi ve teknoloji vizyonu Ankara'da masaya yatırıldı
        Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Kale'de konser verdi
        Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Kale'de konser verdi