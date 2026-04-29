Kale'de ÖNEM Projesi kapsamında etkinlikler düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.



Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksel Okulu ve Malatya Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi tarafından proje kapsamında gezi programı gerçekleştirildi.



Katılımcılara, Karakaya Barajı üzerinde tekne gezisi düzenlenen programda, matrak, mini golf, masa tenisi, badminton, sokak bowlingi, akıl-zeka oyunları ve unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynatıldı.



Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, yaptığı açıklamada, programa katılan öğrencilere unutamayacakları etkinlikler düzenlendiğini belirtti.



Öğrencilerin sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu ifade eden Batı, emeği geçenlere teşekkür etti.



Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım, Kale Meslek Yüksek Okul Müdürü Arif Yıldız, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Şeker, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

