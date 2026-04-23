Kale'de ortaokullar arası futbol turnuvası sona erdi

Malatya'nın Kale ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.



Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği turnuvada, Bent Ortaokulu şampiyon oldu.



Turnuvada ikinciliği İzollu Ortaokulu, üçüncülüğü ise Tahsin Başdemir Ortaokulu aldı.





Futbol turnuvasında dereceye giren takımlara madalyalarını Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı takdim etti.



