Kale'de üniversite öğrencileri ata sporları yaptı

Malatya'da İnönü Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu üyeleri, Kale ilçesinde okçuluk, matrak ve mas güreşi gibi ata sporlarını yaptı.



Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ve İnönü Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu üyeleri çeşitli faaliyetler yaptı.



İnönü Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu Başkanı Melih Can Akyol, amaçlarının farklı coğrafyalardaki Türk gençleri arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirerek kültürel köprüleri kurmak olduğunu söyledi.



Etkinlik kapsamında Karakaya Baraj Gölü kıyısında ata sporları olan geleneksel okçuluk, matrak ve mas güreşi faaliyetleri yapıldı.



Bu kapsamda topluluk üyeleri hem ata sporları hakkında bilgi sahibi oldu hem de kıyasıya mücadele ederek keyifli zaman geçirdi.



Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Kale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Arslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca ve gençler katıldı.

