Kırgızistan Kırgız-Türk Anadolu Lisesi heyeti Doğanşehir'i ziyaret etti
Kırgızistan Kırgız-Türk Anadolu Lisesi yetkilileri ve öğrencileri Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.
Giriş: 23.04.2026 - 09:09
"Köklerimizde Buluşuyoruz" projesi kapsamında ilçeye gelen yetkililer ve öğrenciler, Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkanı Mehmet Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban'la bir araya geldi.
Programda öğrenciler tarafından şiir okunurken, kopuz eşliğinde geleneksel halk oyunu sergilendi.
