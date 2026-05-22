Malatya Valisi Yavuz, Kurban Bayramı tedbirleri hakkında bilgi verdi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, basın mensuplarına Kurban Bayramı tedbirleri hakkında bilgi verdi.



Yavuz, İnönü Kapalı Çarşısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.



Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla il genelinde trafik ve asayiş güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Yavuz, bayram süresince özellikle şehir giriş ve çıkışları, şehirler arası güzergahlar, alışveriş merkezleri, mezarlıklar, otogar çevreleri, kurban satış ve kesim alanları ile vatandaşların yoğunluğunun oluşabileceği bölgelerde denetim ve kontrolleri arttırdıklarını kaydetti.





11 gün boyunca 374 ekip ve 2 bin 292 personelin görev alacağını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:



"İlimiz genelinde 49 kurban satış ve 58 kurban kesim alanı belirlenmiş olup söz konusu alanlarda kontroller 98 veteriner hekim ile 33 resmi kontrol görevlisi tarafından bayram süresince aralıksız sürdürülecektir. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Malatya Ticaret İl Müdürlüğünce il genelinde denetim faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülmektedir. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen haksız fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 97 firma ve 660 ürün denetlenmiş 13 firmada 38 aykırı ürün tespit edilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ise 353 firma ve 19 bin 521 ürün incelenmiş, 39 firmada 254 aykırı ürün tespit edilerek toplam bir milyon 9 bin lira idari para cezası uygulanmıştır."

