        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Giriş: 19.05.2026 - 16:13 Güncelleme:
        İnönü Caddesi'ndeki tören Ordu Komutanlığı Bando Takımı’nın İstiklal Marşı’nı okumasıyla başladı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlattığı Milli Mücadelenin 107. yıl dönümünde ve o günkü heyecan ve aynı tutkuyla birlikte kutluyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunlarının ardında öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

        Törene Vali Seddar Yavuz, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, gaziler ile vatandalar katıldı.

        - Kale

        Kale ilçesindeki törende İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Öğrenciler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı okunmasına müteakip, şiirler okundu ve oratoryo gösterisiyle program sona erdi.

        Programa Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Hekimhan

        Hekimhan İlçe Stadında düzenlenen törende Gençlik Haftası boyunca yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Turan, daire amirleri, öğretmenler öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Darende

        Darende ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören Atatürk Anıtı’na Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Orhan Ayhan’ın çelenk sunumuyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, ilçe protokolünün katılımıyla etkinliğin yapılacağı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu’na geçildi.

        Öğrencilerin şiir okuduğu kutlamalarda öğrenciler ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 100’ü aşkın sporcu, branşlarına göre çeşitli gösteriler sergiledi.

        Kaymakam Şeref Gülyer, İlçe Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

