        Malatya'da 5 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücüye 9 yıl 6 ay hapis cezası

        Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 35 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, otobüs şoförüne 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı, sanık otobüs şoförü Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ceza verilmesini talep etti.

        Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        - Olay

        İstanbul'dan Malatya'ya giden Y.K. idaresindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrilmiş, aynı istikamette seyreden İ.A'nın kullandığı 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarpmış, kazada 5 yolcu hayatını kaybetmiş, 35 yolcu yaralanmıştı. Tutuksuz yargılanan Y.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin kusursuz bulması nedeniyle kamyon şoförü İ.A. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

