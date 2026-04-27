Malatya'da aileler arasında "içli köfte" yarışması düzenlendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aileler arasında "içli köfte" yarışması gerçekleştirildi.



Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırkgöz Sahil Parkı'nda "Battalgazi Sofrasında Aileler Yarışıyor" programı kapsamında düzenlenen "içli köfte" yarışmasına 10 aile katıldı.





Zamanla yarışan ailelerin yaptığı içli köfteler, oluşturulan juri heyeti tarafından tadılarak derece aldı.



Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kübra-Mehmet Erdoğan çifti birinci, Esengül-Mehmet Dağseven ikinci, Gönül-Erol Akyüz ise üçüncü oldu.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, depremlerden sonra sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık vereceklerini belirtti.



Bu tür organizasyonların önemli olduğunu ifade eden Başkan Taşkın, "Bugün bu zenginliğin önemli örneklerinden biri olan içli köfte üzerine bir yarışma düzenledik. Önümüzdeki süreçte gastronomi, müzik ve spor alanlarında etkinliklerimizi artıracağız." ifadesini kullandı.





Yarışmaya katılan Kübra Erdoğan da yöresel yemeklerin yaşatılması ve tanıtılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.



Mehmet Erdoğan da etkinliğin Malatya'nın kültürel değerlerine katkı sunduğunu ifade etti.



