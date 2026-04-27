        Malatya Haberleri Malatya'da aileler arasında "içli köfte" yarışması düzenlendi

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aileler arasında "içli köfte" yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırkgöz Sahil Parkı'nda "Battalgazi Sofrasında Aileler Yarışıyor" programı kapsamında düzenlenen "içli köfte" yarışmasına 10 aile katıldı.


        Zamanla yarışan ailelerin yaptığı içli köfteler, oluşturulan juri heyeti tarafından tadılarak derece aldı.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kübra-Mehmet Erdoğan çifti birinci, Esengül-Mehmet Dağseven ikinci, Gönül-Erol Akyüz ise üçüncü oldu.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, depremlerden sonra sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık vereceklerini belirtti.

        Bu tür organizasyonların önemli olduğunu ifade eden Başkan Taşkın, "Bugün bu zenginliğin önemli örneklerinden biri olan içli köfte üzerine bir yarışma düzenledik. Önümüzdeki süreçte gastronomi, müzik ve spor alanlarında etkinliklerimizi artıracağız." ifadesini kullandı.


        Yarışmaya katılan Kübra Erdoğan da yöresel yemeklerin yaşatılması ve tanıtılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

        Mehmet Erdoğan da etkinliğin Malatya'nın kültürel değerlerine katkı sunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 1 dakika arayla 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem
        Malatya'da 1 dakika arayla 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem
        Yeşilyurt'ta Mini Dünya Kupası heyecanı başladı
        Yeşilyurt'ta Mini Dünya Kupası heyecanı başladı
        Malatya ve Elazığ'da girişimcilere 30 bin Euro hibe desteği
        Malatya ve Elazığ'da girişimcilere 30 bin Euro hibe desteği
        Malatya'da doludan zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları...
        Malatya'da doludan zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları...
        Malatya'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama
        Malatya'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama