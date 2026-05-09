Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da Anneler Günü dolayısıyla feribot gezisi düzenlendi

        Malatya'da Anneler Günü dolayısıyla feribot gezisi düzenlendi

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla Karakaya Baraj Gölü'nde feribot gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Anneler Günü dolayısıyla feribot gezisi düzenlendi

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla Karakaya Baraj Gölü'nde feribot gezisi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte Anneler Günü etkinliğine katıldı.

        Kadınlar için gerçekleştirilen feribot gezisine katılan Başkan Er, eşi Sevgi Er ile birlikte katılımcılara çiçek takdim etti.

        ​​​​​​​Er etkinlikte yaptığı konuşmada, annenin bir evin mayası, huzuru ve bereketi olduğunu ifade etti.

        Annelerin bir milletin geleceğini şekillendiren en kıymetli değer olduğuna belirten Er, "Bizler, Anneler Günü'nü sadece bir güne sığdıran bir anlayışa sahip değiliz. Bizim için Anneler Günü her gündür, her andır. Çünkü annelerimizin hakkı bir güne sığmaz, ödenemez. Ne yaparsak yapalım, onların emeklerinin karşılığını vermemiz mümkün değildir. Hayatın içerisinde hepimiz bunu görüyoruz. Anne fedakarlığın, sabrın ve merhametin en güzel temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatta daha güçlü yer almaları adına önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Er, kadınların üretime katılması, meslek edinmesi, sosyalleşmesi ve aile ekonomisine katkı sağlaması için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Anneler Günü'nde Gazze'de çok ağır imtihanlardan geçen anneleri de unutmadıklarını ifade eden Er, şunları kaydetti:

        "Anneler Günü dolayısıyla sizlere küçük hediyeler takdim etmeyi planlamıştık. Ancak bizler, Gazze'de çok ağır imtihanlardan geçen anneleri de unutmak istemedik. Belki bizler bugün burada huzurlu bir ortamdayız; fakat Gazze’de anneler büyük acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Bu nedenle sizler adına hazırlanan hediyelerin yerine Gazze’deki 1000 annenin sofrasına bir yemek ulaştırdık. İstedik ki bu anlamlı günde oradaki kardeşlerimize de küçük bir destek olsun."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

        Benzer Haberler

        Malatya'da 65 yıllık kan davası son buldu
        Malatya'da 65 yıllık kan davası son buldu
        Yeşilyurtspor final yolunda tarih yazdı
        Yeşilyurtspor final yolunda tarih yazdı
        "Tiyatro Treni" Malatya'da izleyiciyle buluştu
        "Tiyatro Treni" Malatya'da izleyiciyle buluştu
        Başkan Taşkın, Taştepe rezerv alanında incelemelerde bulundu
        Başkan Taşkın, Taştepe rezerv alanında incelemelerde bulundu
        Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse'den SAHA 2026 fuarına ziyaret
        Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse'den SAHA 2026 fuarına ziyaret
        Konteynerden düştü, hastanede hayatını kaybetti
        Konteynerden düştü, hastanede hayatını kaybetti